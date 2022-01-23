زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب شمال غربي الصين

2022/01/23 | 12:08 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر مدينة دهلينغها في مقاطعة تشينغهاي بشمال غربي الصين.وأكدت وكالة “شينخوا”، أن الزلزال وقع، صباح اليوم الاحد، وفقا لمركز شبكات الزلازل الصيني.وتم رصد مركز الزلزال على عمق 8 كيلومترات، عند ملتقى خط العرض 38.44 درجة شمالا وخط الطول 97.37 درجة شرقا، بحسب المركز.ولم ترد […]

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