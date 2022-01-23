الكويت: لا مشاركة للنواب المصابين بكورونا في جلسات البرلمان

2022/01/23 | 12:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الأمانة العامة لمجلس الأمة

الكويتي (البرلمان)، اليوم الأحد، أنه

لن يكون هناك غرف عزل مخصصة للنواب

المصابين بفيروس كورونا أثناء انعقاد

الجلسات، وهو ما سيعني حرمانهم من

المشاركة في الجلسات القادمة

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