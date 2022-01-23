تحديد موعد الامتحان “التمهيدي” للمتقدمين على الخارجي

2022/01/23 | 12:14 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… حددت وزارة التربية، الأحد، الثاني عشر من شباط المقبل موعد الامتحان “التمهيدي” للمتقدمين على الخارجي للعام الدراسي 2021 – 2022.وذكر بيان للوزارة اطلعت عليه /المعلومة/، أنها “حددت يوم السبت، الثاني عشر من شباط المقبل موعداً لإجراء الامتحان التمهيدي للمتقدمين على الخارجي للعام الدراسي 2021 – 2022”.وأضاف البيان، أن “اللجنة الدائمة للامتحانات حددت […]

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