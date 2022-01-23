2022/01/23 | 12:17 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، القبض على متهمين اثنين من مهربي المخدرات من أحدى دول الجوار، وبحوزتهما أكثر من 7 كغم من المواد المخدرة و 100 ألف حبة مخدرة في البصرة.وقالت الخلية في بيان، إن “وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على اثنين من المتهمين يحملان الجنسية الأجنبية قادمان […]

ظهرت المقالة القبض على مهربي مخدرات بحوزتهما 7 كغم من المواد المخدرة بالبصرة أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على مهربي مخدرات بحوزتهما 7 كغم من المواد المخدرة بالبصرة) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على مهربي مخدرات بحوزتهما 7 كغم من المواد المخدرة بالبصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).