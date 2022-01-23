اجتماع امني رفيع برئاسة البارزاني لمناقشة ازدياد الهجمات الداعشية

2022/01/23 | 12:23 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… عقد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، الاحد، اجتماعا مع وزيري البيشمركة شورش إسماعيل والداخلية ريبر أحمد لمناقشة آخر المستجدات بعد تصاعد تهديدات “داعش” في العراق وسوريا.وذكر بيان لحكومة الإقليم اطلعت عليه /المعلومة/، أن “بارزاني ناقش، اليوم، مع كل من وزيري البيشمركة شورش إسماعيل، والداخلية ريبر أحمد، آخر المستجدات بعد تصاعد تهديدات إرهابيي داعش […]

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