الأولمبي العراقي يدخل معسكراً تدريبيا مغلقاَ في تركيا

2022/01/23 | 12:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يغادر مساء اليوم الأحد، وفد المنتخبِ الأولمبيّ متوجهاً إلى مدينةِ أنطاليا التركية للدخول في معسكرٍ تدريبي مغلقٍ يستمر لغاية الثاني من شهر شباط المقبل تحضيراً للاستحقاقاتِ المقبلة.وقالَ المديرُ الإداري للمنتخبِ الأولمبي، مهدي كريم، في بيان، إن “المنتخب سيتوجه في تمام الساعةِ الخامسة والنصف من مساء اليوم إلى مدينةِ أنطاليا للدخول في معسكرٍ […]

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