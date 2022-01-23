2022/01/23 | 12:26 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… اعلن سفير ومندوب ايران الدائم لدى منظمة الامم المتحدة مجيد تخت روانجي ،عن استعادة حق ايران بالتصويت في المنظمة.وقال تخت روانجي في تصريح صحفي، لقد سددت مستحقات إيران المتأخرة لصالح الأمم المتحدة، معلنا عن استعادة حقها بالتصويت في الأمم المتحدة من غد الاثنین.یذکر ان كوريا الجنوبية استخدمت أكثر من 18 مليون دولار […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تستعيد حقها بالتصويت في الأمم المتحدة) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تستعيد حقها بالتصويت في الأمم المتحدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).