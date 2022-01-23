القبض على متهمين من مهربي المخدرات من احدى دول الجوار  في البصرة

2022/01/23 | 12:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الاحد، القبض على متهمين من مهربي المخدرات من احدى دول الجوار وبحوزتهما اكثر من 7 كغم من المواد المخدرة و100 الف حبة مخدرة في البصرة.

وقالت الوكالة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "استمرارا لعملياتها الأمنية في مكافحة المخدرات والقضاء على هذه الافة الخطرة ، تمكنت من إلقاء القبض على اثنين من المتهمين يحملان الجنسية الاجنبية قادمان من احدى دول الجوار يقومان بتهريب وتجارة المواد المخدرة في محافظة البصرة"، لافتة الى انه "تم ضبط بحوزتهما كمية كبيرة من المواد المخدرة تقدر (6كغم من مادة الحشيشة و١كغم من مادة الترياك و500غم غم من مادة الحشيشة و10000حبة مخدرة وقارب صيد كانا يستقلانه، فضلا عن أدوات تعاطي )".

واضافت انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة اصوليا مع المتهمين والمضبوطات".

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