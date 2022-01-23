الصحة: 30 بالمئة من الإصابات مسجلة بمتحور أوميكرون

2022/01/23 | 12:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاحد، تسجيل إصابات جديدة بمتحور أوميكرون في العراق.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر لوكالة الأنباء العراقية(واع)، ان " الوضع الوبائي يزداد خطراً بسبب عدم الالتزام بالاجراءات الصحية والتلقيح مع سرعة انتشار متحور أوميكرون في أغلب دول العالم".

وأضاف ان "مختبرات وزارة الصحة سجلت إصابات جديدة بمتحور أوميكرون حيث ما لايقل عن 30 بالمئة من الاصابات المسجلة في البلاد"، محذراً من خطورة الوضع الوبائي بسبب عدم الالتزام بالاجراءات الصحية".

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