التربية موعد الامتحان

2022/01/23 | 12:31 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقوم اللجنة الدائمة للامتحانات بإصدار الجدول المتعلق بالامتحانات خلال الايام القريبة المقبلة.

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