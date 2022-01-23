شبح الحسكة يثير مخاوف سنجار من تكرار سيناريو 2014

2022/01/23 | 12:34 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد النائب عن الحزب الديمقراطي محما خليل ,الاحد , ان عملية هروب اعداد كبيرة من الدواعش من سجن الحسكة السوري شكل لدينا هاجس خوف وقلق كبيرين خشية من تسلل الهاربين الى محافظة نينوى وإعادة سيناريو 2014 في قضاء سنجار.وقال خليل في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” الوضع […]

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