انطلاق عملية أمنية مشتركة في

2022/01/23 | 12:39 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بتوجيه من الكاظمي (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

شرعت القوات الأمنية، بإطلاق عملية لملاحقة عناصر التنظيم في منطقة "حاوي العظيم"، وكذلك الحدود الفاصلة بين قيادات عمليات ديالى وصلاح الدين وسامراء.

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وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنه "تنفيذًا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، باشرت صباح اليوم، قطعات مشتركة مؤلفة من فرقة القوات الخاصة والفرقة المدرعة التاسعة وفرقة الرد السريع ولواء المهمات الخاصة بالشرطة الاتحادية وتشكيلات الحشد الشعبي بتنفيذ عملية واسعة لتطهير منطقة حاوي العظيم من عصابات داعش".

كما تستهدف العملية عناصر التنظيم، على "الحدود الفاصلة بين قيادات عمليات ديالى وصلاح الدين وسامراء، بإسناد من طيران الجيش والقوة الجوية".

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مصدر الفيديو: S00iP_xRgHI

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