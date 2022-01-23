خوشناو: منصب رئيس الجمهورية سيحسم بتفاهم كردي خلال 48 ساعة

2022/01/23 | 12:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، عن آخر مسارات حوارات منصبي رئاستي الجمهورية والوزراء.

وقال عضو الكادر المتقدم في الحزب، محمود خوشناو، إن الحراك السياسي مستمر ومكثف داخل كلّ القوى السياسية، لكنه أضاف أن نتائج الحراك السياسي لم تظهر حتى الآن، وقال أن الحزبين الكرديين سيتوصلان إلى مرشح واحد لمنصب رئيس الجمهورية.

وبين خوشناو أن المنصب سيحسم بتفاهم كردي – كردي، وسيكون من نصيب الاتحاد الوطني الكردستاني خلال الـ48 ساعة المقبلة.

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