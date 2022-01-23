هيفاء بيطار وجسارة القول الروائي - عبدالرزاق دحنون

2022/01/23 | 12:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالرزاق_دحنون من حسن حظ القارئ العربي أن تكون الروائية السورية بنت مدينة اللاذقية على ساحل البحر الأبيض المتوسط طبيبة عيون وممارسة لاختصاصها في أحد المشافي الحكومية حيث رأتْ ما لا يراه غيرها.



وهي، أي هيفاء بيطار، تعرف حكاية "زرقاء اليمامة" بكل تأكيد.



وإذا أردت أن تصف شخصاً نال حظاً من قوة البصر، فأنت ستقول: إنه مثل زرقاء اليمامة.



ولكن، إلى أية درجة كان بصر الزرقاء قوياً؟ وهل كان ذلك حقيقياً؟ فالزرقاء امرأة عربي ......





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