نظام التفاهة -حلقة اولى - سعيد مضيه

2022/01/23 | 12:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_مضيه نظام التفاهةالحلقة الأولىكتاب "نظام التفاهة" تاليف المفكر الكندي ، ألان دونو وترجمة وتعليق الأكاديمية الكويتية، مشاعل عبد العزيز الهاجري/ الطبعة لأولى بالعربية في 365 صفحة، صدرت عام 2020 عن دار سؤال للنشر في بيروت.هذا المؤلف وضع كاتبه في قلب خارطة الجدل في كندا ، حيث قدم تحليلا لنظام الرأسمال ، قدس أقداس الطبقات الحاكمة في الغرب الامبريالي .الرأسمال يولد التفاهة في الحياة الاجتماعية و ......





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