كاميرا مراقبة ترصد لحظة وقوع سطو مسلح على متجر في كاليفورنيا

2022/01/23 | 12:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصدت كاميرات المراقبة في متجر "سيركل كي" في شارع داوني بمنطقة "بيل فلاور" في ولاية كاليفورنيا الأمريكية لحظة وقوع عملية سطو جريئة، وحدث ذلك ضمن موجة جرائم بدت وكأنها متناغمة ومنظمة اجتاحت المنطقة واستهدفت العديد من المتاجر الصغيرة في منطقة لونغ بيتش.

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