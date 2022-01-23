الصحة: 30% من الإصابات مسجلة بمتحور أوميكرون

2022/01/23 | 12:42 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاحد، تسجيل إصابات جديدة بمتحور أوميكرون في العراق.وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر، في تصريح صحفي، ان ” الوضع الوبائي يزداد خطراً بسبب عدم الالتزام بالاجراءات الصحية والتلقيح مع سرعة انتشار متحور أوميكرون في أغلب دول العالم”.وأضاف ان “مختبرات وزارة الصحة سجلت إصابات جديدة بمتحور أوميكرون حيث […]

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