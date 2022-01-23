2022/01/23 | 12:42 - المصدر: الايام نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاحد، تسجيل إصابات جديدة بمتحور أوميكرون في العراق.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر، في تصريح صحفي، ان ” الوضع الوبائي يزداد خطراً بسبب عدم الالتزام بالاجراءات الصحية والتلقيح مع سرعة انتشار متحور أوميكرون في أغلب دول العالم”.
وأضاف ان “مختبرات وزارة الصحة سجلت إصابات جديدة بمتحور أوميكرون حيث […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة: 30% من الإصابات مسجلة بمتحور أوميكرون) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر، في تصريح صحفي، ان ” الوضع الوبائي يزداد خطراً بسبب عدم الالتزام بالاجراءات الصحية والتلقيح مع سرعة انتشار متحور أوميكرون في أغلب دول العالم”.
وأضاف ان “مختبرات وزارة الصحة سجلت إصابات جديدة بمتحور أوميكرون حيث […]
ظهرت المقالة الصحة: 30% من الإصابات مسجلة بمتحور أوميكرون أولاً على الايام نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة: 30% من الإصابات مسجلة بمتحور أوميكرون) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة: 30% من الإصابات مسجلة بمتحور أوميكرون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).