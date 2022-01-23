طبيب يوضح الأعراض الأكثر شيوعا لأوميكرون

2022/01/23 | 12:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اوضح مفوض إدارة شيكاغو للصحة العامة أليسون أروادي، الأعراض الأكثر شيوعا لمتحور أوميكرون.وقال أروادي: “إن التهاب الحلق قد يشير إلى الإصابة بمتحور أوميكرون حتى قبل الحصول على نتيجة إيجابية لاختبار كورونا”، بحسب ما ذكرت قناة “nbcchicago”.وحث الطبيب الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض الأنفلونزا أو البرد على افتراض إصابتهم بفيروس كورونا “حتى يثبت […]

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