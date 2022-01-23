الإصابات اليومية بكورونا في روسيا تتخطى الـ60 ألفا لأول مرة

2022/01/23 | 12:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بثالث قفزة غير مسبوقة على التوالي،

تجاوزت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس

كورونا في روسيا عتبة الـ60 ألفا لأول

مرة منذ بداية الجائحة.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة

تفشي الفيروس التاجي في روسيا، ا

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