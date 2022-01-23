الخارجية الأميركية: هجوم الحسكة يؤكد ضرورة تمويل مبادرات التحالف الدولي

2022/01/23 | 12:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دانت الخارجية الأميركية، هجوم تنظيم داعش على سجن غويران في مدينة الحسكة السورية لإطلاق سراح مقاتلي التنظيم المحتجزين.

وقال المتحدث باسم الخارجية نيد برايس أن الولايات المتحدة تواصل الوقوف مع شركائها في المنطقة لمواجهة فلول التنظيم، مشيداً بقوات سوريا الديمقراطية على ردها السريع والتزامها المستمر بمحاربة داعش.



وشدد البيان على أن هجوم غويران يؤكد حاجة دول المنبع التي جاءت منها عناصر داعش لإعادة مواطنيها المحتجزين في شمال شرق سوريا ومحاكمتهم.

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