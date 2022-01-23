الثلاثاء الحاسم: قرار الاتحادية سيرسم شكل الحكومة المقبلة ويحدد الرئاسات

2022/01/23 | 12:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يتوقع أن تبت جلسة المحكمة الاتحادية ،الثلاثاء، بمصير رئاسة البرلمان التي ستحدد بدورها ملامح ومسار تشكيل الحكومة القادمة.

وقال النائب جمال كوجر إن حكم المحكمة الاتحادية الثلاثاء المقبل سيحدد ما إذا كانت هناك حكومة وموازنة في القريب العاجل، أم لا، مضيفا أن النتيجة سترسم واقع المرحلة السياسية، إن كان شكل الحكومة المقبلة تشاركيا توافقيا، أو بمنطق الأغلبية والمعارضة.

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