الحلبوسي: داعش لن يعود وأحداث 2014 كانت درسا بليغا

2022/01/23 | 13:24 - المصدر: قناة التغيير

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عد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الأحاديث المتداولة حول إمكانية عودة تنظيم داعش لمهاجمة مدن عراقية بأنها تهدف لإحداث إضطرابات وبث الشائعات.

وقال الحلبوسي في تغريدة على تويتر علق من خلالها على مهاجمة داعش لسجن في مدينة الحسكة السورية وتحريره العشرات من أنصاره بعد مواجهات دامية مع القوات الكردية قال إن هذا التنظيم المتشدد لن يعود إلى البلاد.

وشدد الحلبوسي على ان سياسة التهويل الدعائي لإحداث الاضطرابات وبث الإشاعات بواسطة زمرة من المرتزقة لم تعد تنطلي على أحد لأن أحداث الفين وأربعة عشر كانت درساً بليغاً استوعبه العراقيون جيدا مضيفا ان الإرهاب بكل أشكاله سينجلي فلا مكان ولا مأوى لهم في عراقٍ سيد آمن مقتدر مزدهر.

سياسة التهويل الدعائي لإحداث الاضطرابات وبث الإشاعات بواسطة زمرة من المرتزقة لم تعد تنطلي على أحد، فقد كانت أحداث ٢٠١٤ درساً بليغاً استوعبه العراقيون جيدا.د ا ع ش لن يعود، وسينجلي الإرهاب بكل أشكاله، فلا مكان ولا مأوى لهم في عراقٍ سيد آمن مقتدر مزدهر.

— محمد الحلبوسي (@AlHaLboosii) January 23, 2022

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