الخفاجي: استخدام القوة المميتة لأي تحركات مشبوهة على الحدود

2022/01/23 | 13:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء الركن تحسين الخفاجي إن القوات العراقية تنتشر على الحدود بشكل مناسب لمواجهة أي محاولات تسلل.

وبين أنه بالإضافة إلى الوجود العسكري، فإن الخندق الذي جرى حفره أخيراً يعتبر إنجازاً كبيراً في تأمين الحدود.

وأكد القيام بعمليات تعزيز للقوات الأمنية على الحدود مع سورية، لمنع أي خروقات قد تحصل.

وحذر الخفاجي من وجود توجيهات باستخدام القوة المميتة لأي تحركات مشتبه بها على الحدود العراقية السورية.

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