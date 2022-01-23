استنفار عراقي أمني على الحدود مع سورية لمنع تسلل عناصر داعش

2022/01/23 | 13:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مسؤول في قوات حرس الحدود إنّ أوامر عليا صدرت من بغداد لتعزيز الوجود العسكري على الحدود العراقية السورية.

وبين أن هذه الإجراءات اتخذت لمواجهة تداعيات هروب عناصر تنظيم داعش من سجن الحسكة، مشيراً الى احتمال قيامهم بمحاولة التسلل للعراق، إذ إن كثيراً منهم عراقيون، بالإضافة إلى إمكانية تخفيهم داخل التضاريس العراقية.

ولم يستبعد تنفيذ سلاح الجو العراقي عمليات قصف داخل الأراضي السورية المحاذية للعراق في حال رصد أي تحرك لعناصر داعش.

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