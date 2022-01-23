البحرية الأميركية تضبط سفينة من إيران تحمل أسمدة

2022/01/23 | 13:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن سلاح البحرية الأميركية، الأحد، اعتراض سفينة كانت تحمل 40 طنا من السماد الذي يمكن استخدامه لصناعة المتفجرات أثناء إبحارها من إيران على طريق استخدم في الماضي لتهريب الأسلحة إلى المتمرّدين الحوثيين في اليمن.

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