سناتور اميركي: الانسحاب من الاتفاق النووي هو القرار الاكثر غباء منذ نصف قرن

2022/01/23 | 13:28 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… وصف عضو مجلس الشيوخ الاميركي كريس مورفي، قرار الرئيس السابق ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي بانه القرار الأكثر غباء في السياسة الخارجية للولايات المتحدة منذ 50 عاما.ومع استمرار مفاوضات فيينا بشأن رفع الحظر عن إيران، هاجم سناتور كبير في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي موقف وإداء الرئيس السابق دونالد ترامب من الاتفاق […]

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