الهند تسجل أكثر من 300 ألف إصابة جديدة بكورونا

2022/01/23 | 13:28 - المصدر: بغداد اليوم

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أظهرت بيانات حكومية يوم الأحد تسجيل الهند أكثر من 300 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19 لليوم الرابع على التوالي على الرغم من أن عدد الإصابات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية كانت أقل قليلا من اليوم السابق.

وأظهرت البيانات تسجيل الهند 333533إصابة و525 وفاة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

قالت وزارة الصحة الهندية إن العدد الإجمالي للوفيات بسبب كوفيد-19 يبلغ الآن 489409.

وقالت الحكومة في البيان إن معدل شفاء المصابين يبلغ حاليا 93.18 في المئة.

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