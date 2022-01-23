انتشار امني كثيف قرب احد السجون في بغداد.. هذه تفاصيله

2022/01/23 | 13:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الأحد، بانتشار امني كثيف باتجاه بغداد.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) ان "الطريق السريع باتجاه بغداد وتحديدا في المناطق المحاذية لسجن ابو غريب شهد انتشارا أمنيا كثيفا تحسبا لاي هجمات ارهابية كما حصل في سوريا قبل يومين".

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