إيران تسجل مستوى غير مسبوق من استهلاك الغاز الطبيعي

2022/01/23 | 13:30 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلن وزير النفط الايراني جواد أوجي، الاحد، عن تسجيل استهلاك الغاز الطبيعي في البلاد، مستوى تأريخي غير مسبوق عند 692 مليون متر مكعب.وقال أوجي في تصريحات صحفية، إنه في غضون الـ 24 ساعة الماضية بلغ استهلاك الغاز الطبيعي مستوى تأريخي عند 692 مليون متر مكعب في المنازل والقطاع التجاري والصناعات غير الأساسية”.وأضاف: […]

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