تقرير أميركي: واشنطن فشلت بالسيطرة على العراق

2022/01/23 | 13:32 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اكد مقال لموقع امريكان كونسرفاتف المتخصص بالتحليل السياسي ، الاحد، ان من الغريب فعلا ان تجد بعض النخب الامريكية نفسها متحمسة للانخراط في حرب فعلية ، أو شيء قريب من الحرب ، مع روسيا بشأن أوكرانيا، مشيرا الى أن الولايات المتحدة فشلت بالسيطرة على العراق.وذكر المقال الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان […]

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