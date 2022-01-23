2022/01/23 | 13:35 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: R5GdpWDUXeg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بازار خيري في كلية العلوم التطبيقية بالفلوجة | صباح الشرقية) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بازار خيري في كلية العلوم التطبيقية بالفلوجة | صباح الشرقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).