رئيس الجمهورية يستحضر مواقف القضاء في تطبيق القانون ومكافحة الفساد

2022/01/23 | 13:36 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد استحضر رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الأحد، مواقف القضاء العراقي في تطبيق القانون والعدالة ومكافحة الفساد.‏وقال رئيس الجمهورية في تغريدة عبر “تويتر” تابعه “النور نيوز”، “أتقدم بخالص التهاني والتبريكات لرئيس مجلس القضاء الاعلى والعاملين في السلطة القضائية في يوم القضاء العراقي”.وأضاف، “نستحضر مواقفهم البطولية والمشرفة في تطبيق القانون والعدالة …

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