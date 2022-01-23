التعليم تعلن جاهزية 4 جامعات لاستقلالية نظامها بالتقديم والقبول في الدراسات العليا

2022/01/23 | 13:36 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، جاهزية جامعات “بغداد والمستنصرية والموصل والأنبار” لاستقلالية نظامها بالتقديم والقبول في الدراسات العليا.وقالت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تجسيدا لرؤيتها باستقلالية المؤسسات الجامعية وشؤونها العلمية والأكاديمية واستنادا الى قرار هيأة الرأي وسياستها تعلن وزارة التعليم العالي، جاهزية واستكمال …

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