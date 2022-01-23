باير ليفركوزن يتعاقد مع المهاجم الإيراني آزمون

2022/01/23 | 13:37 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم، أمس السبت، تعاقده مع مهاجم منتخب إيران ونادي زينيت بطرسبورغ الروسي، سردار آزمون، لينضم إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل.وقال ليفركوزن، إن الدولي الإيراني (27 عاما)، سينضم إليه في صفقة انتقال مجانية بعد أن قرر عدم تمديد عقده مع بطل روسيا، نادي زينيت.ووقع آزمون، عقدا […]

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