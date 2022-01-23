اقالة نائبة بريطانية من منصب وزاري بسبب ديانتها الإسلامية

2022/01/23 | 13:37 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت نائبة بريطانية، الاحد، أنها أُقيلت من منصب وزاري في حكومة المحافظين برئاسة بوريس جونسون، وذلك إلى حدٍّ ما بسبب شعور زملائها بعدم ارتياح تجاه عقيدتها الإسلامية.وقالت نصرت غني التي فقدت منصبها كوزيرة دولة للنقل في شباط 2020، للصحيفة إن مسؤولاً عن الانضباط الحزبي بالبرلمان أبلغها أن ديانتها الإسلامية طُرحت كقضية خلال إقالتها.[…]

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