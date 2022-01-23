العراق يوجه طلباً للاتحاد الآسيوي بشأن مباراة لبنان

2022/01/23 | 13:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد قدم الاتحاد العراقي بكرة القدم، طلباً إلى الاتحاد الآسيوي بشأن مباراة العراق ولبنان ضمن تصفيات كأس العالم.وقال مصدر في اتحاد الكرة في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “اتحاد الكرة قدم طلباً من الاتحاد الاسيوي بنقل مباراة لبنان والعراق ضمن تصفيات كأس العالم إلى خارج لبنان”.واضاف أن “هذا الطلب جاء بسبب منع دخول […]

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