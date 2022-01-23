2022/01/23 | 13:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمانة مجلس الوزراء توجه بفصل وزارة البيئة عن وزارة الصحة

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