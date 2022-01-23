قوة امنية تقتحم صحراء الانبار لتعقب داعش

2022/01/23 | 13:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..أفاد مصدر امني في محافظة الانبار ، الاحد، بأن القوات الامنية اقتحمت مناطق صحراء الانبار الغربية بهدف التفتيش والتأمين.وقال المصدر في تصريح لـ/المعلومة/، إن “القوات الامنية بصنوفها المختلفة مسنودة بقوات من الحشد الشعبي نفذت عمليات اقتحام لمناطق صحراء القائم وحديثة والرطبة للتأكد من خلوها من بقايا داعش بالتزامن مع تحذيرات اطلقتها القيادات […]

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