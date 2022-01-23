الأمانة العامة تقرر فصل وزارة البيئة عن الصحة (وثيقة)

2022/01/23 | 13:51 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وجه الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، الأحد، بفصل وزارة البيئة عن وزارة الصحة.

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وبحسب وثيقة تلقى "ناس" نسخة منها، (23 كانون الثاني 2022)، فقد خاطب الغزي مجلس القضاء الأعلى، المحكمة الاتحادية، الوزارة كافة، الجهات الغير مرتبطة بوزارة، والمحافظات بفصل وزارة البيئة عن وزارة الصحة".

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