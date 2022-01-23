مرصد أردني: المنطقة تشهد عاصفة زلزالية

2022/01/23 | 13:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال مدير مرصد الزلازل الأردني، غسان سويدان، إن المنطقة تشهد عاصفة زلزالية غير محسوسة، حيث بلغ عدد الهزات الأرضية الارتدادية 10 هزات بقوات متفاوتة منذ ليلة أمس السبت ولغاية الآن.وأضاف سويدان أن “الهزة الأرضية التي حدثت أمس في بحيرة طبريا كانت بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر وبعمق 10 كم، وتلتها مجموعة […]

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