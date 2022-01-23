الجيش يتعهد بالثأر لشهداء مجزرة العظيم (فيديو)

2022/01/23 | 13:57 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعهد الجيش العراقي، اليوم الأحد، بالثأر لشهداء مجزرة العظيم في محافظة ديالى.

وقال منتسبو الجيش في مقطع مصور ورد للسومرية نيوز، "نعاهد الله والوطن والشعب العراقي على الثأر لشهداءنا الذين سقطوا في حاوي العظيم بمحافظة ديالى".وأضافوا، إن "ابطال الجيش قادرون على مقارعة الارهاب وان كانوا قادمون لنا فنحن قادرون لردعهم".

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