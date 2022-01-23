كورونا.. تسجيل 350 إصابة جديدة في البصرة

2022/01/23 | 13:58 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/البصرة … افاد مصدر طبي في دائرة صحة البصرة، اليوم الاحد، بتسجيل ارتفاع ملحوظ في معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا بينها بالمتحور الجديد خلال 24 ساعة الماضية في المحافظة.وذكر المصدر في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان “المختبرات الصحية التابعة لدائرة صحة البصرة، شخصت 350 إصابة جديدة بفيروس كورونا مع تراجع معدل حالات الشفاء خلال الأسبوع […]

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