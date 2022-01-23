روسيا ترد على

2022/01/23 | 13:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة الخارجية الروسية، الأحد، المزاعم البريطانية حول سعى روسيا لاستبدال الحكومة الأوكرانية الحالية بإدارة موالية لموسكو، وأن النائب الأوكراني السابق يفغيني موراييف هو المرشح الأكثر احتمالا.

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