2022/01/23 | 13:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لأسباب مجهولة..اغلاق مدخل بغداد مع الانبار

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