وزير الدفاع يصل ديالى ويعلن بدء عمليات العظيم

2022/01/23 | 13:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

وصل وزير الدفاع جمعة عناد، اليوم الاحد، الى محافظة ديالى.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، ان "عناد اعلن بدء عمليات العظيم، بقياده قائد فرقه المشاة الاولى اللواء الركن حسن جواد كاظم".

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