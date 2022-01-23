محافظة واسط توجه بصيانة وإنشاء 6 ملاعب

2022/01/23 | 14:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع – واسط - دانيال قاسم أكد مدير شباب ورياضة واسط مناضل جاسم، ان محافظة واسط وجهت بصيانة وإنشاء ستة ملاعب رياضية في عموم الاقضية والنواحي التابعة للمحافظة .وقال جاسم في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاحد: إن" محافظ واسط محمد جميل المياحي وجه بصيانة وإنشاء ستة ملاعب رياضية في عموم الاقضية والنواحي التابعة للمحافظة وهي ملعب جصان وملعب شيخ سعد وملعب العزة وملعب الزهراء وتاج الدين واخيراً في حي الجهاد، كما تم التوجيه بصيانة الملاعب التي تعاني من التخسفات والتكسرات الموجودة على أرضية الملعب".واضاف جاسم، أن" جميع هذه الأعمال جاءت ضمن مشاريع العام 2021 ، اما مشاريع العام 2022 فقد وجه المحافظ بتخصيص 5% من ميزانية المشاريع في المحافظة لمديرية الشباب" .وتابع جاسم، أن" مديرية شباب واسط اكملت إعداد الكشوفات الخاصة بمشاريع العام 2022 إذ شملت بناء ملعب سعة 2000 متفرج في ناحية شيخ سعد وملعب آخر في قضاء بدرة وملعب في منتدى شباب الزهراء وملعب في قضاء الزبيدية"، مؤكداً، أن" المديرية أحالت ملعب 5000 متفرج الى المقاول في قضاء الحي بمحافظة واسط".

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