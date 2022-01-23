الهايس: لا يمكن تشكيل حكومة دون اشراك الاطار التنسيقي

2022/01/23 | 14:01 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اكد رئيس مجلس انقاذ الانبار حميد الهايس ، الاحد، ان اي كتلة سياسية ليس باستطاعتها تشكيل حكومة اغلبية وطنية مالم يتم اشراك الاطار التنسيقي فيها وتعد غير فعالة في حال اقصاء اي جهة سياسية .وقال الهايس في تصريح لـ/المعلومة/، إن “ما يشاع عن الاعلان عن تشكيل حكومة اغلبية وطنية بمعزل عن قوى […]

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