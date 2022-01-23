رغم الانسحاب المعلن.. الطيران الأميركي يعاود الاستطلاع في الانبار

2022/01/23 | 14:03 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..كشف مصدر امني في محافظة الانبار، الاحد، عن قيام الطيران الأميركي بعمليات استطلاع كثيفة للمناطق الغربية رغم الإعلان الحكومي عن انسحاب القوات الأميركية.وقال المصدر في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الطيران الامريكي الحربي والمسير عاود وبشكل مكثف استطلاعه للمناطق الغربية باتجاه العمق السوري على الرغم من ايقاف العمليات القتالية من قبل الجانب الامريكي من […]

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