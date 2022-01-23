2022/01/23 | 14:04 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الوزارة ستعمل وفق قانون ٣٧ لسنة ٢٠٠٨.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمانة مجلس الوزراء تفصل البيئة عن الصحة) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمانة مجلس الوزراء تفصل البيئة عن الصحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).