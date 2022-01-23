الكمارك تضبط 15 حاوية “مرمر” مخالفة للضوابط في البصرة

2022/01/23 | 14:07 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الاحد، عن ضبط 15 حاوية مرمر مخالفة في كمرك بوابة البصرة.وقالت الهيئة في بيان، إنه “بجهود استثنائية من قبل كادر مركز كمرك بوابة البصرة تم ضبط ١٥ حاوية محملة (مرمر) مخالفة لقانون الكمارك المرقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤”.وأضافت انه “تمت عملية الضبط بالتعاون مع الجهات الساندة في الميناء”.

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